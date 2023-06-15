Принцесса Норвегии примет участие в реалити-шоу

Норвежская принцесса Марта Луиза приняла участие в новом реалити-шоу телеканала Discovery+ Jaget ("Охота"), в котором звездные пары пытаются сбежать от команды следователей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

Вместе с Мартой Луизой в съемках участвует норвежская актриса и модель Тинаше Уильямсон, которые несколько лет дружат.

Тинаше Уильямсон и Марта Луиза ФОТО: DAGBLADET

"Я боюсь паранойи. Сейчас мы немного нервничаем, потому что не знаем, во что встряли. Так что это будет захватывающе", – говорит принцесса.

51-летняя Марта Луиза Норвежская – дочь короля Норвегии Харальда V, четвертая в линии наследования трона Норвегии. В то же время принцесса еще с 2002 года не является частью королевского двора после того, как решила вести частную жизнь.

В прошлом году королевский двор Норвегии договорился с Мартой Луизой, что она окончательно перестанет представлять королевскую семью на фоне поддержки ею нетрадиционной медицины, а также отношений с американским бизнесменом и шаманом Дареком Верретом.

Сама Марта Луиза критиковала СМИ, считая, что они занимаются лишь охотой за яркими заголовками и кликами.

Напомним, в прошлом году фракция Консервативной партии Великобритании временно приостановила членство депутата Палаты общин, бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока из-за участия в реалити-шоу для знаменитостей.