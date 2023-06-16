Гендиректор МАГАТЕ повідомив деталі своєї поїздки на Запорізьку АЕС
П'ятниця, 16 червня 2023, 08:23
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час поїздки на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС в Енергодарі оцінив ситуацію з охолоджувальним ставком станції після підриву Каховської ГЕС.
Відповідне відеозвернення Гроссі опубліковував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Він зазначив, що рівень води у ставку залишається на достатньому рівні, тому робота ЗАЕС може бути безпечною "деякий час".
Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023
"Станція працюватиме для поповнення води, щоб функції безпеки могли продовжувати працювати нормально. Звичайно, це те, за чим ми продовжимо уважно стежити", – сказав Гроссі.
Він наголосив на важливості підтримувати рівень води у ставку-охолоджувачі таким, як він є зараз.
Гроссі розповів, що під час візиту зібрав достатньо даних і буде спостерігати за ситуацією на ЗАЕС.
Напередодні Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, а перед цим він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами.