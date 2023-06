Гендиректор МАГАТЕ повідомив деталі своєї поїздки на Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час поїздки на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС в Енергодарі оцінив ситуацію з охолоджувальним ставком станції після підриву Каховської ГЕС.

Відповідне відеозвернення Гроссі опубліковував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що рівень води у ставку залишається на достатньому рівні, тому робота ЗАЕС може бути безпечною "деякий час".

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa