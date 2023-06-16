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Гендиректор МАГАТЕ повідомив деталі своєї поїздки на Запорізьку АЕС

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П'ятниця, 16 червня 2023, 08:23

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час поїздки на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС в Енергодарі оцінив ситуацію з охолоджувальним ставком станції після підриву Каховської ГЕС.

Відповідне відеозвернення Гроссі опубліковував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що рівень води у ставку залишається на достатньому рівні, тому робота ЗАЕС може бути безпечною "деякий час".

"Станція працюватиме для поповнення води, щоб функції безпеки могли продовжувати працювати нормально. Звичайно, це те, за чим ми продовжимо уважно стежити", – сказав Гроссі.

Він наголосив на важливості підтримувати рівень води у ставку-охолоджувачі таким, як він є зараз.

Гроссі розповів, що під час візиту зібрав достатньо даних і буде спостерігати за ситуацією на ЗАЕС.

Напередодні Рафаель Гроссі приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі, а перед цим він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами.

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