Гендиректор МАГАТЭ сообщил детали своей поездки на Запорожскую АЭС
Пятница, 16 июня 2023, 08:23
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС в Энергодаре оценил ситуацию с охлаждающим прудом станции после подрыва Каховской ГЭС.
Соответствующее видеообращение Гросси опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, поэтому работа ЗАЭС может быть безопасной "некоторое время".
Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023
"Станция будет работать для пополнения воды, чтобы функции безопасности могли продолжать работать нормально. Конечно, это то, за чем мы продолжим внимательно следить", – сказал Гросси.
Он подчеркнул важность поддерживать уровень воды в пруду-охладителе таким, как он есть сейчас.
Гросси рассказал, что во время визита собрал достаточно данных и будет наблюдать за ситуацией на ЗАЭС.
Накануне Гросси приехал на Запорожскую АЭС в Энергодаре, а перед этим встретился с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.