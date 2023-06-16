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Гендиректор МАГАТЭ сообщил детали своей поездки на Запорожскую АЭС

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Пятница, 16 июня 2023, 08:23

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС в Энергодаре оценил ситуацию с охлаждающим прудом станции после подрыва Каховской ГЭС.

Соответствующее видеообращение Гросси опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, поэтому работа ЗАЭС может быть безопасной "некоторое время".

"Станция будет работать для пополнения воды, чтобы функции безопасности могли продолжать работать нормально. Конечно, это то, за чем мы продолжим внимательно следить", – сказал Гросси.

Он подчеркнул важность поддерживать уровень воды в пруду-охладителе таким, как он есть сейчас.

Гросси рассказал, что во время визита собрал достаточно данных и будет наблюдать за ситуацией на ЗАЭС.

Накануне Гросси приехал на Запорожскую АЭС в Энергодаре, а перед этим встретился с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.

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