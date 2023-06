Гендиректор МАГАТЭ сообщил детали своей поездки на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС в Энергодаре оценил ситуацию с охлаждающим прудом станции после подрыва Каховской ГЭС.

Соответствующее видеообращение Гросси опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что уровень воды в пруду остается на достаточном уровне, поэтому работа ЗАЭС может быть безопасной "некоторое время".

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa