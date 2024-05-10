Німецька міністерка відкрила в Україні найбільший центр протезування

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце відкрила центр з виготовлення протезів для поранених на війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Об’єкт у місті Львів був профінансований Німеччиною у розмірі 1,8 мільйона євро.

Він є частиною ортопедичного центру, де також готують фахівців і який з'єднаний з реабілітаційним центром.

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"Це місце надії, це місце сили. Занадто багато людей втратили ноги, руки або навіть життя через міни, гранати чи обвали будівель. Але те, що ви бачите тут, – це те, що українці не зневірилися", – сказала Шульце на церемонії відкриття.

Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть грант на 45 мільйонів євро для якомога швидшого відновлення енергетики України після російських атак.

Крім того, Велика Британія додатково внесе до фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро.