Разведка Британии рассказала о первом с начала года ликвидированном в Украине генерале РФ

Разведка Великобритании сообщает, что российский генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб во время удара по командному пункту примерно 12 июня на юге Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 16 июня в Twitter.

По данным ведомства, Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ.

"Учитывая то, что назначенный командующий 35-й общевойсковой армии, генерал-лейтенант Александр Санчик, заполнил вакантную должность в высшем командовании, существует реальная возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей гибели", – говорится в сообщении.

