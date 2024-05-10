У Мілані на площу винесли "труни", щоб привернути увагу до смертності на роботі

Італійська профспілка UIL влаштувала акцію протесту, винісши на площу Ла Скала в Мілані макети трун, аби привернути увагу до небезпечних умов праці на робочому місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

На міланській площі розмістили 172 картонні труни – саме стільки працівників загинули на роботі минулого року лише в північній частині регіону Ломбардія. UIL зажадала від уряду Італії та бізнесу робити більше для захисту італійських робітників.

Фото: АР

У центрі Ла Скали розмістили табличку з кількістю працівників, які померли на робочому місці з 2018 року. Найбільше – 1709 – пішли з життя в "коронавірусний" 2020 рік. Минулого року в Італії на робочому місці померла 1041 людина.

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"Сьогодні день гніву, болю, тому що за кожною труною, яку ми виставили тут, стоять імена та прізвища", – пояснив лідер профспілки UIL Енріко Вецца, зазначивши, що в цьому році в Ломбардії вже загинув 41 працівник.

За даними Євростату, Італія посідає восьме місце серед європейських країн за кількістю смертельних випадків на робочому місці. У країні на кожні 100 тисяч працівників гинуть у середньому 2,66 на рік, тоді як середній показник по ЄС становить 1,76.

П'ятнична акція протесту проходить на тлі гострих дебатів про безпеку на робочому місці в Італії після низки смертельних випадків по всій країні.

У квітні семеро робітників загинули внаслідок вибуху, який обрушив кілька рівнів підземної гідроелектростанції на півночі Італії, а в середині лютого п'ятеро будівельників загинули після обвалу бетонної балки на будівельному майданчику супермаркету у Флоренції.