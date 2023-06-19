Колишній глава Пентагону назвав Трампа загрозою для нацбезпеки

Колишній глава Пентагону Марк Еспер, який обіймав посаду за президентства Дональда Трампа, назвав його загрозою для національної безпеки США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Еспер критикує Трампа за його поводження із секретною інформацією після завершення президентського терміну.

"Люди описують його (Трампа. – Ред.) як збирача, коли йдеться про такого роду документи. Але очевидно, що це було несанкціоновано, незаконно і небезпечно", – зазначив ексглава Пентагону.

Еспер порівняв справу Трампа, якому нещодавно було пред'явлено 37 звинувачень, пов'язаних з його поводженням з секретними документами на посаді президента, зі справою військовослужбовця Джека Тейшейри, якого звинувачують у розміщенні секретних військових документів у соціальних мережах.

Він окреслив сценарії, в яких неправильне поводження з секретними документами може спричинити неприємності для США.

"Уявіть собі, що іноземний агент, інша країна знайде документи, які описують вразливі місця Америки або слабкі сторони американської армії. Подумайте, як це може бути використано, як це може бути використано проти нас у конфлікті, як ворог може розробити контрзаходи тощо. Або у випадку з найбільш значущою частиною, яка була піднята у твердженнях про плани США напасти на Іран, подумайте про те, як це впливає на нашу готовність", – сказав Еспер.

Він вважає, що у разі доведення обвинувачень проти Трампа йому не можна буде знову довірити державні таємниці у випадку обрання президентом США.

Марк Еспер обіймав посаду глави Пентагону з червня 2019 по листопад 2020 року. Він і раніше критикував Трампа, зокрема у своїй книзі "Священна клятва", де він описував, як був шокований намірами Трампа відправити до 250 тисяч американських солдатів на кордон із Мексикою, або щодо його запитання про можливість завдання ракетних ударів по мексиканських нарколабораторіях.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборної кампанії.

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