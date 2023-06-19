Бывший глава Пентагона назвал Трампа угрозой для нацбезопасности

Бывший глава Пентагона Марк Эспер, который занимал должность при президентстве Дональда Трампа, назвал его угрозой для национальной безопасности США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Эспер критикует Трампа за его обращение с секретной информацией после завершения президентского срока.

"Люди описывают его (Трампа. – Ред.) как собирателя, когда речь идет о такого рода документах. Но очевидно, что это было несанкционированно, незаконно и опасно", – отметил экс-глава Пентагона.

Эспер сравнил дело Трампа, которому недавно было предъявлено 37 обвинений, связанных с его обращением с секретными документами на посту президента, с делом военнослужащего Джека Тейшейры, которого обвиняют в размещении секретных военных документов в социальных сетях.

Он очертил сценарии, в которых неправильное обращение с секретными документами может повлечь неприятности для США.

"Представьте себе, что иностранный агент, другая страна найдет документы, которые описывают уязвимые места Америки или слабые стороны американской армии. Подумайте, как это может быть использовано, как это может быть использовано против нас в конфликте, как враг может разработать контрмеры и так далее. Или в случае с наиболее значимой частью, которая была поднята в утверждениях о планах США напасть на Иран, подумайте о том, как это влияет на нашу готовность", – сказал Эспер.

Он считает, что в случае доказательства обвинений против Трампа ему нельзя будет снова доверить государственные тайны в случае избрания президентом США.

Марк Эспер занимал должность главы Пентагона с июня 2019 по ноябрь 2020 года. Он и раньше критиковал Трампа, в частности в своей книге "Священная клятва", где он описывал, как был шокирован намерениями Трампа отправить до 250 тысяч американских солдат на границу с Мексикой, или относительно его вопроса о возможности нанесения ракетных ударов по мексиканским нарколабораториям.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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