Митниця Литви посилює правила провезення товарів через РФ і Білорусь

Вантажовідправники, які перевозять деякі товари з Литви транзитом через Росію або Білорусь, з 3 липня повинні будуть подавати декларацію виробника.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, повідомила литовська митниця.

Перелік, затверджений Митним департаментом, включає кілька десятків товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях або для збільшення потужностей російської промисловості.

У декларації виробник повинен буде підтвердити, що знає продавця і покупця свого товару в третій країні, а також те, що їх перевозитимуть транзитом через Білорусь або Росію, що їх не перепродаватимуть або не перевалюватимуть у цих країнах, і хто їхній кінцевий споживач у третій країні.

Декларації виробника знадобляться на литовській митниці з 3 липня під час декларування товарів на експорт і реекспорт, а з 17 липня – і на митницях, що діють у пунктах прикордонного контролю.

З 5 червня Митний департамент застосовує суворіші перевірки для запобігання можливого обходу санкцій і ввезення товарів у Росію – перевізники повинні надати документи, що підтверджують це. Однак статистика показує, що відбувається паралельний імпорт деяких товарів до Росії та Білорусі.

Міністерство економіки та інновацій також пропонує уряду тимчасово – на один рік – заборонити перевезення суходолом товарів подвійного призначення через Литву та з Литви, які можуть бути використані у війні проти України. Пропонується обмежити перевезення з 65-ма товарними кодами, але цей список може змінюватися.

За підрахунками Банку Литви (Центробанку), торік від початку війни загальний обсяг експорту Литви до Росії зменшився на 4%, але на 4,2% збільшився експорт до інших країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). Є припущення, що реекспортом маскується ввезення в Росію санкційних товарів.

Раніше у Литві повідомили про складну ситуацію на кордоні з Білоруссю через черги з вантажівок.