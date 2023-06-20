Таможня Литвы ужесточает правила провоза товаров через РФ и Беларусь

Грузоотправители, которые перевозят некоторые товары из Литвы транзитом через Россию или Беларусь, с 3 июля должны будут подавать декларацию производителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, сообщила литовская таможня.

Перечень, утвержденный Таможенным департаментом, включает несколько десятков товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности.

В декларации производитель должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, а также то, что их будут перевозить транзитом через Беларусь или Россию, что их не будут перепродавать или переваливать в этих странах, и кто их конечный потребитель в третьей стране.

Декларации производителя понадобятся на литовской таможне с 3 июля при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля – и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

С 5 июня Таможенный департамент применяет более строгие проверки для предотвращения возможного обхода санкций и ввоза товаров в Россию – перевозчики должны предоставить документы, подтверждающие это. Однако статистика показывает, что происходит параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь.

Министерство экономики и инноваций также предлагает правительству временно – на один год – запретить перевозку по суше товаров двойного назначения через Литву и из Литвы, которые могут быть использованы в войне против Украины. Предлагается ограничить перевозки с 65-ю товарными кодами, но этот список может меняться.

По подсчетам Банка Литвы (Центробанка), в прошлом году с начала войны общий объем экспорта Литвы в Россию уменьшился на 4%, но на 4,2% увеличился экспорт в другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Есть предположение, что реэкспортом маскируется ввоз в Россию санкционных товаров.

Ранее в Литве сообщили о сложной ситуации на границе с Беларусью из-за очередей из грузовиков.