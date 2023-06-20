Біженці з України посприяли зростанню населення Німеччини 

Минулого року населення Німеччини зросло на 1,3% або понад 1,1 мільйона осіб: перш за все цьому сприяло переселення біженців з України.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління, опубліковані у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Згідно з інформацією, станом на кінець 2022 року в Німеччині проживало 84,4 мільйона людей. Роком раніше було зафіксовано лише незначне збільшення чисельності населення на 0,1% або 82 тисячі осіб.

Як і в попередні роки, у 2022 році у Німеччині померло більше людей, ніж народилося: збільшення кількості померлих над народженими зросло до 327 тисяч проти 228 тисяч роком раніше.

На кінець 2022 року в Німеччині проживало 72 мільйони німців і 12,3 мільйона осіб з іноземним громадянством. Більшість з них мали громадянство Туреччини (1,34 млн), України (1,05 млн) і Сирії (883 тис.).

Найбільший абсолютний приріст спостерігався серед українців: їх кількість зросла на 915 тисяч осіб у минулому році.

Зазначається, що кількість українців, які проживають у Німеччині, з початку року до кінця року зросла більш ніж у шість разів.

Частка іноземців у загальній чисельності населення зросла з 13,1% у попередньому році до 14,6%.

Нагадаємо, станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.

Найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%).



