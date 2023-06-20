Беженцы из Украины способствовали росту населения Германии

В прошлом году население Германии выросло на 1,3% или более 1,1 миллиона человек: прежде всего этому способствовало переселение беженцев из Украины.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления, опубликованные во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Согласно информации, по состоянию на конец 2022 года в Германии проживало 84,4 миллиона человек. Годом ранее было зафиксировано лишь незначительное увеличение численности населения на 0,1% или 82 тысячи человек.

Как и в предыдущие годы, в 2022 году в Германии умерло больше людей, чем родилось: увеличение количества умерших над родившимися выросло до 327 тысяч против 228 тысяч годом ранее.

На конец 2022 года в Германии проживало 72 миллиона немцев и 12,3 миллиона человек с иностранным гражданством. Большинство из них имели гражданство Турции (1,34 млн), Украины (1,05 млн) и Сирии (883 тыс.).

Наибольший абсолютный прирост наблюдался среди украинцев: их количество выросло на 915 тысяч человек в прошлом году.

Отмечается, что количество украинцев, проживающих в Германии, с начала года до конца года выросло более чем в шесть раз.

Доля иностранцев в общей численности населения выросла с 13,1% в предыдущем году до 14,6%.

Напомним, по состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Больше всего статусов временной защиты предоставили Германия (1 067 755 человек; 27% от общего количества), Польша (976 575; 25%) и Чехия (325 245; 8%).