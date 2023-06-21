Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России
Постоянные представители ЕС на заседании в среду утвердили долгожданный 11-й пакет санкций против России.
Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".
"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций, и индивидуальные списки", – говорится в сообщении шведского председательства.
#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что она приветствует политическую договоренность по 11-му пакету санкций.
"Он нанесет дальнейший удар по военной машине Путина через усиление экспортных ограничений, направленных на субъектов, поддерживающих Кремль. Наш инструмент противодействия обходу не позволит России получить санкционные товары", – отметила она.
Европейская комиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ еще в начале мая.
Однако послы ЕС неделями не могли прийти к согласию по предложению. Основная причина задержки заключалась в том, что Греция и Венгрия протестовали против внесения Украиной некоторых из их компаний в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт хотели, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка.
Пока детали того, как удалось преодолеть сопротивление двух стран, неизвестны.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в мае в Киеве заявляла, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений.