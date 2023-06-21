Постоянные представители ЕС на заседании в среду утвердили долгожданный 11-й пакет санкций против России.

Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций, и индивидуальные списки", – говорится в сообщении шведского председательства.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что она приветствует политическую договоренность по 11-му пакету санкций.

"Он нанесет дальнейший удар по военной машине Путина через усиление экспортных ограничений, направленных на субъектов, поддерживающих Кремль. Наш инструмент противодействия обходу не позволит России получить санкционные товары", – отметила она.

Европейская комиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ еще в начале мая.

Однако послы ЕС неделями не могли прийти к согласию по предложению. Основная причина задержки заключалась в том, что Греция и Венгрия протестовали против внесения Украиной некоторых из их компаний в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт хотели, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка.

Пока детали того, как удалось преодолеть сопротивление двух стран, неизвестны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в мае в Киеве заявляла, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений.