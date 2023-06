Постоянные представители ЕС на заседании в среду утвердили долгожданный 11-й пакет санкций против России.

Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций, и индивидуальные списки", – говорится в сообщении шведского председательства.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.