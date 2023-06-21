Боснійські серби відмовились визнавати владу Верховного представника БіГ

Парламент Республіки Сербської – країни у складі Боснії та Герцеговини – у середу вирішив перестати публікувати в офіційному віснику закони й укази Верховного представника Крістіана Шмідта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Парламент Республіки Сербської обґрунтовує, що не визнає призначеного у 2021 році Верховним представником БіГ Шмідта, оскільки його призначення не схвалила Рада безпеки ООН.

"Сьогодні Боснія і Герцеговина не має Верховного представника. Цей (Шмідт. – Ред.) не є Верховним представником, і це – послання Республіки Сербської", – заявив у парламенті прем'єр-міністр країни Радован Вішкович.

Рішення боснійських сербів означає, що укази Верховного представника у справах БіГ перестають визнаватись на території Республіки Сербської. Цей крок суперечить Дейтонським мирним угодам 1995 року, які поклали край війні на Балканах.

Раніше цього тижня Шмідт попередив боснійських сербів, що вони постануть перед невизначеними наслідками, якщо порушать умови Дейтонської мирної угоди, відмовившись визнати його дії.

Шмідт був призначений Радою з утілення миру – ключовим органом, відповідальним за втілення Дейтонської мирної угоди, в якому засідають представники понад 50 держав. Його призначення визнала ООН, але не Радбез, де відповідне рішення заблокували Росія та Китай.

Раніше цього тижня Шмідт, який має повноваження звільняти чиновників і вводити закони, попередив сербів, що вони зіткнуться з невизначеними наслідками, якщо порушать умови мирної угоди, відмовившись визнати його дії.

Верховний представник у Боснії та Герцеговині – посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди. Він одночасно є спеціальним представником Європейського Союзу і має повноваження від ООН призначати й звільняти посадовців, а також запроваджувати обов’язкові до виконання рішення в БіГ.

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