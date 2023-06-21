Боснийские сербы отказались признавать власть Верховного представителя БиГ

Парламент Республики Сербской – страны в составе Боснии и Герцеговины – в среду решил перестать публиковать в официальном вестнике законы и указы Верховного представителя Кристиана Шмидта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парламент Республики Сербской обосновывает, что не признает назначенного в 2021 году Верховным представителем БиГ Шмидта, поскольку его назначение не одобрил Совет безопасности ООН.

"Сегодня Босния и Герцеговина не имеет Верховного представителя. Этот (Шмидт. – Ред.) не является Верховным представителем, и это – послание Республики Сербской", – заявил в парламенте премьер-министр страны Радован Вишкович.

Решение боснийских сербов означает, что указы Верховного представителя по делам БиГ перестают признаваться на территории Республики Сербской. Этот шаг противоречит Дейтонским мирным соглашениям 1995 года, которые положили конец войне на Балканах.

Ранее на этой неделе Шмидт предупредил боснийских сербов, что они окажутся перед неопределенными последствиями, если нарушат условия Дейтонского мирного соглашения, отказавшись признать его действия.

Шмидт был назначен Советом по осуществлению мира – ключевым органом, ответственным за воплощение Дейтонского мирного соглашения, в котором заседают представители более 50 государств. Его назначение признала ООН, но не Совбез, где соответствующее решение заблокировали Россия и Китай.

Ранее на этой неделе Шмидт, который имеет полномочия увольнять чиновников и вводить законы, предупредил сербов, что они столкнутся с неопределенными последствиями, если нарушат условия мирного соглашения, отказавшись признать его действия.

Верховный представитель в Боснии и Герцеговине – должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Он одновременно является специальным представителем Европейского Союза и имеет полномочия от ООН назначать и увольнять должностных лиц, а также вводить обязательные к исполнению решения в БиГ.

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