Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.



We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.



More will come. We just proposed steady financial support until 2027.



We are in it for the long haul.