Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.



We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.



More will come. We just proposed steady financial support until 2027.



We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд – у березні, третій – у квітні.

Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього.

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".