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Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Четвер, 22 червня 2023, 12:04

Європейська комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала, що раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.

Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні, другий транш обсягом 1,5 млрд  – у березні, третій – у квітні.

Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

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Єврокомісія