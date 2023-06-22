Еврокомиссия выделила еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия предоставляет Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в ее отважной борьбе за свободу", – отметила фон дер Ляйен.

Она также напомнила, что ранее Еврокомиссия предложила стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.



We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.



More will come. We just proposed steady financial support until 2027.



We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе, второй транш объемом 1,5 млрд – в марте, третий – в апреле.

Решение об этом пакете помощи на 18 млрд евро принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь – кредит, который Украине предоставляют под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".