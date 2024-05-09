У Єревані тисячі противників делімітації кордону з Азербайджаном вимагають відставки прем'єра

На площі Республіки в Єревані ввечері 9 травня зібрались тисячі людей, які вирушили кількаденною ходою на знак протесту проти домовленості Вірменії та Азербайджану щодо делімітації ділянки кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал "Кавказский узел".

Учасники ходи, яка почалась із прикордонного села Кіранц у Тавушській області Вірменії 4 травня й очолюється архієпископом Багратом Галстяном, завершили її мітингом на центральній площі вірменської столиці.

Фото: Баграмян 26

Люди тримали в руках державні прапори Вірменії та Нагірного Карабаху, а також транспарант із написом "Вірменин, Вірменія, Батьківщина і Бог!" – слова з пісні, написаної спеціально для руху "Тавуш в ім'я батьківщини".

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Архієпископ Баграт Галстян Фото: Радіо Азатутюн

На площі лідери руху зажадали відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувативши владу зокрема в провалі безпеки країни. Пашиняну дали годину на відповідь, а коли цей час сплив, продовжили дедлайн ще на 15 хвилин.

Нагадаємо, 19 квітня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

До 29 квітня було виконано понад половину робіт з уточнення координат на кордоні, а до 6 травня там встановили 40 прикордонних стовпів.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

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