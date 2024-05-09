Залужний став послом, Україна за вступ Білорусі в ЄС, статус українців у Європі: новини дня

9 травня – День Європи в України. З цього приводу до нас завітала президентка Європарламенту. Вона прогнозує початок переговорів ЄС про членство з Україною у червні, а посол Європейського Союзу в Україні вважає цілком реальним приєднання України до ЄС у 2030 році.

Перші снаряди в рамках чеської ініціативи очікуються у червні, а Білий дім працює над підготовкою нового пакету військової допомоги Україні.

ЛІдер Китаю після Франції і Сербії відвідав Угорщину. У Держдепі закликали партнерів США бути уважними до порядку денного Китаю в Європі.

А ще ж сьогодні день "побєдобєсія", яке охопило і деякі міста Європи.

Реклама:

Про все важливе і цікаве за четвер, 9 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

День Європи в Україні

9 травня, на День Європи, до Києва приїхала президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.

В українській столиці вона заявила, що прогнозує початок переговорів ЄС про членство з Україною у червні.

Як відомо, з 1 липня у Раді ЄС починається період головування Угорщини, тому важливо ухвалити необхідні рішення до цього, ще за бельгійського головування.

Роберта Метсола також запевнила українського президента Володимира Зеленського у тому, що попри вибори нового скликання Європарламенту Україна збереже прихильність цього органу.

До речі, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає цілком реальним приєднання України до ЄС у 2030 році.

До дня Європи віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала статтю про те, як саме посилиться ЄС завдяки членству України.

Крім того, за словами Стефанішиної, Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист для українців.

На думку президента України Володимира Зеленського, Грузія та Білорусь також мають стати членами Євросоюзу.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою.

Цікаво, що спільну пресконференцію перервала повітряна тривога.

"Як почуваєтеся, Роберто?", – звернувся він до європейської гості. "Та нормально. Як ви сказали, це День Європи", – віджартувалася вона. "Це парад 9 травня у нацистів зараз проходить", – додав президент.

На цій зустрічі Зеленський, серед іншого, нагородив Роберту Метсолу орденом "За заслуги" першого ступеню.

Слід зазначити, що президентка Європарламенту не вважає Путіна легітимним.

А ще Зеленський у День Європи поговорив з президенткою Молдови про спільний рух у ЄС.

Пропозиція частково закрити небо

Серед іншого Володимир Зеленський розповів президентці Європарламенту про ситуацію на фронті.

Як повідомляє британська розвідка, біля Часового Яру РФ зазнала значних втрат і не досягла великих успіхів.

Розвідка вказує, що загалом у квітні 2024 року російські атаки на сході України посилилися, збільшившись на 17% порівняно з березнем 2024 року.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що держави Заходу ще не втратили надію на перемогу України у війні.

За його словами, перші 180 тисяч снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні.

У Білому домі, коментуючи нещодавню масовану ракетну атаку РФ, заявили, що США роблять усе можливе для забезпечення України усіма необхідними засобами для боротьби з агресією.

Сполучені Штати вже працюють над підготовкою нового пакету допомоги для України.

До речі, Палата представників США відхилила спробу трампістки Грін відправити спікера у відставку. Як відомо, Марджорі Тейлор Грін критикувала Джонсона за співпрацю з демократами над кількома ключовими законопроєктами, зокрема щодо надання допомоги Україні.

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що держави Заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.

Тим часом, Словаччина фіксує, що все більше чоловіків з України незаконно перетинають кордон.

Британія виділить ще 23 млн євро для фонду підтримки енергетики України,а Швеція 28 млн євро – на підтримку обороноздатності України.

Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS.

Небезпечний Китай

Наприкінці минулого тижня лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснив державний візит до Сербії. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Сі Цзіньпін сьогодні прибув в Угорщину, де, серед іншого, обговорив війну в Україні.

Відносини з Угорщиною лідер Китаю називає хорошим прикладом для Європи.

У Держдепі закликали партнерів США бути уважними до порядку денного Китаю в Європі.

9 травня

В Росії і деяких містах Європи сьогодні було "побєдобєсіє".

В Белграді пройшла хода "Безсмертний полк" з прапорами РФ і символами російської агресії, а молдовський олігарх-втікач Шор та лідерка Гагаузії похвалилися фото з параду в Москві.

У Латвії протягом дня 9 травня Держполіція затримала шість осіб, почала кілька адміністративних і один кримінальний процес: хвалебні пісні країні-агресору і георгіївські стрічки.

Через кібератаку онлайн-телебачення в Латвії транслювало парад 9 травня з Москви, а у Варшаві посла РФ зустріли вигуками "терористи", на кладовищі розсипали кістки.

На кордоні Естонії та Росії 9 травня повісили плакат з нагадуванням, ким є Путін, а в естонській Нарві поліція затримала чоловіка з георгіївською стрічкою.

Напад на опозиціонерів в Грузії

Вчора ввечері у Грузії зазнали нападу щонайменш четверо опозиційних політиків та активістів.

Нагадаємо, грузинські громадські організації збирають на суботу, 11 травня велику акцію протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", яка може стати однією з найбільших за час протестів.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня.

На знак протесту проти закону про "іноагентів" посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі оголосив про відставку.

У Держдепі заявили, що дії керівної партії Грузії ставлять під загрозу відносини зі США.

За даними ЗМІ, ЄС не виключає скасування безвізу з Грузією у разі ухвалення "російського закону".

Тим часом, прем'єр Грузії впевнений у вступі країни в ЄС до 2030 року попри нинішні проблеми.

Протест у Вірменії

У Єревані тисячі противників делімітації кордону з Азербайджаном вимагали відставки прем'єра.

Кремль заявив, що виведе свої війська з низки областей Вірменії.

Реакція на події на Близькому Сході

Президент США Джо Байден пригрозив зупинити військову допомогу Ізраїлю у разі входу військ на південь Гази, а спікер Джонсон сподівається, що ця погроза Байдена була "старечим маразмом".

У Сполучених Штатах вважають, що велика операція в Рафаху не призведе до перемоги Ізраїлю над ХАМАС.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, коментуючи можливість слідом за США припинити військові поставки до Ізраїлю, заявив, що британська система експорту відрізняється від американської.

Він заявив, що продажі, які ліцензує британська система, є відносно невеликими і контролюються за суворими процедурами.

Словенія розпочала процедуру визнання Палестинської держави, а Ірландія та Іспанія, як повідомляють ЗМІ, можуть визнати Палестинську державу 21 травня.

Водночас в Європі тривають пропалестинські протести.

Тисячі пропалестинських демонстрантів у Мальме протестували проти участі Ізраїлю на Євробаченні.

В Нідерландах спецпризначенці розігнали пропалестинських демонстрантів в університеті Амстердама, які протестують проти військової операції Ізраїлю в Газі, що спрямована проти терористичного угруповання ХАМАС після його нападу на Єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу", і закликав не допускати нападів на поліцію та завдання шкоди майну.

Решта новин

Зеленський призначив Залужного послом у Британії. Посол Британії в Україні побажав колишньому головнокомандувачу ЗСУ успіхів на новій посаді.

В Італії публічно визнали, що мають вимогу до Косова для його вступу до Ради Європи. За даними ЗМІ, у Раді Європи поки не поставили на порядок денний вступ Косова.

У Північній Македонії порахували майже всі голоси, опозиція впевнено перемогла.

Чоловіку й жінці, які помахали свастикою в Чехії, загрожує до п'яти років ув'язнення.

Парламент Фінляндії заборонив політичні страйки довше 24 годин.

Фермери почали сидячий страйк у Сеймі Польщі – вимагають зустрічі з прем'єром.

Шольц закликав громадян йти голосувати у відповідь на серію нападів на німецьких політиків.

У Штутгарті напали на двох політиків від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".