У Франції розбився туристичний літак, загинуло подружжя з Австрії

У результаті аварії одномоторного літака в регіоні Савоя на південному сході Франції 9 травня загинуло подружжя з Австрії.

Про це агентству AFP повідомила місцева поліція, пише "Європейська правда".

Аварія сталась у муніципалітеті Барбі близько 16:00 за місцевим часом. Літак австрійського подружжя злетіло з місцевого аеродрому.

Правоохоронці кажуть, що з невідомої поки причини одномоторний літак "перекинувся носом перед тим, як впасти, і загорівся" за п'ятдесят метрів від злітно-посадкової смуги.

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Пожежники швидко загасили пожежу, яка спалахнула на місці падіння літака. Подружжя віком за 50 років урятувати не вдалось.

Наразі не встановлені особи загиблих, а також яким маршрутом вони планували рухатись.

Минулого місяця в польському Плоцьку планер, що виконував політ в районі міста, застряг у деревах за лічені метри від будинка у приватному секторі.