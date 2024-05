Зеленський обговорив із Урсулою фон дер Ляєн прогрес України на шляху до ЄС

Президент Володимир Зеленський 9 травня, у День Європи, у форматі відеоконференції поговорив із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про прогрес європейської інтеграції України та прийдешній саміт миру.

Про це обоє повідомили у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що вільна Україна "незабаром стане частиною" Європейського Союзу, а наразі – потребує підтримки, щоб захистити свій народ і свободу від жорстоких повітряних ударів.

"Я підтвердила участь у червневому саміті миру. Ми відзначили важливий прогрес України в рамках переговорів про вступ до ЄС", – додала вона.

Зеленський у вечірньому зверненні 9 травня у контексті розмови з президенткою Єврокомісії наголосив, що Україна "активно готує на червень наступний етап зближення із Євросоюзом"– затвердження переговорної рамки і початок перемовин про вступ.

"Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу", – додав голова держави.

