МЗС Молдови відреагувало на погрози гауляйтера Сальдо щодо ударів по мосту через Дунай

Міністерство закордонних справ Молдови засудило нещодавні заяви Володимира Сальдо, ставленика Російської Федерації в окупованій частині Херсонської області, в яких пролунали прямі погрози на адресу Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на заяву відомства повідомляє TVR Moldova.

МЗС повідомило, що посол Росії в Республіці Молдова буде терміново викликаний для надання відповідних пояснень.

"Такі заяви є абсолютно неприйнятними. Ми не потерпимо подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції в екстреному порядку викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення", – йдеться в заяві відомства.

Російський ставленик в Херсонській області пред'явив Києву, що удар по мосту здійснили в пам'ятний день для РФ, і пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області й на території Молдови.

"Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще... Усі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", – заявив він.