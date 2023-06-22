ЗМІ: Кіпр стане першою європейською країною, що придбає танки в Ізраїлю

Ізраїль веде переговори щодо продажу своїх танків Merkava Кіпру – він може стати першою європейською країною, яка придбає цю техніку.

Про це виданню Haaretz повідомили ізраїльські та кіпрські джерела, пише "Європейська правда".

Йдеться про танк Merkava Mark III, який був знятий з регулярного озброєння армії Ізраїлю у 2020-му. Він оснащений 120-мм гарматою, яка здатна знищувати броньовані цілі, зокрема й інші танки.

Минулого тижня керівник відділу координації експорту Міністерства оборони Ізраїлю Яір Кулас заявив, що країна веде переговори з двома державами, зокрема "однією європейською", щодо продажу старих танків Merkava, які більше не використовуються ізраїльською армією.

Якщо угода відбудеться, це буде перший продаж танка "Меркава" до європейської країни. Міністерство оборони відмовилося назвати країну, яку мав на увазі Кулас.

Кіпрський посадовець на умовах анонімності підтвердив Haaretz, що під європейською державою мається на увазі Кіпр і відповідні переговори справді ведуться, але відмовився надати конкретну інформацію про саму угоду або графік її завершення.

За даними ЗМІ, один із варіантів продажу техніки, який обговорювали сторони, полягав у тому, що Кіпр придбає танки Merkava в Ізраїлі, а потім відправить старіші танки радянського виробництва Т-80У в Україну.

Однак кіпрські джерела заперечують, що такого наміру вони не мають, а президент країни Нікос Христодулідіс у недавній промові заявив, що не вдаватиметься до кроків, які б послабили Збройні сили Кіпру.