СМИ: Кипр станет первой европейской страной, которая приобретет танки у Израиля

Израиль ведет переговоры о продаже своих танков Merkava Кипру – он может стать первой европейской страной, которая приобретет эту технику.

Об этом изданию Haaretz сообщили израильские и кипрские источники, пишет "Европейская правда".

Речь идет о танке Merkava Mark III, который был снят с регулярного вооружения армии Израиля в 2020-м. Он оснащен 120-мм пушкой, которая способна уничтожать бронированные цели, в том числе и другие танки.

На прошлой неделе руководитель отдела координации экспорта Министерства обороны Израиля Яир Кулас заявил, что страна ведет переговоры с двумя государствами, в том числе "одним европейским", о продаже старых танков Merkava, которые больше не используются израильской армией.

Если сделка состоится, это будет первая продажа танка "Меркава" в европейскую страну. Министерство обороны отказалось назвать страну, которую имел в виду Кулас.

Кипрский чиновник на условиях анонимности подтвердил Haaretz, что под европейским государством имеется в виду Кипр и соответствующие переговоры действительно ведутся, но отказался предоставить конкретную информацию о самой сделке или графике ее завершения.

По данным СМИ, один из вариантов продажи техники, который обсуждали стороны, заключался в том, что Кипр приобретет танки Merkava в Израиле, а затем отправит более старые танки советского производства Т-80У в Украину.

Однако кипрские источники отрицают, что такого намерения они не имеют, а президент страны Никос Христодулидис в недавней речи заявил, что не будет прибегать к шагам, которые бы ослабили Вооруженные силы Кипра.