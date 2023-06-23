Кулеба відповів на фейки РФ: Україна ніколи не мала "брудних бомб" і не планує

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів владі РФ, яка знову звинувачує Україну в нібито розробці "брудних бомб".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Російська пропаганда знову взялась за старе, намагаючись сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Ще раз наголошую: Україна ніколи не мала, не має і не планує розробляти "брудні бомби", – підкреслив він.

Russian propaganda is at it again, trying to fabricate the “dirty bomb” story. I reiterate: Ukraine has never had, does not have, and has no plans to acquire “dirty bombs”. When Russia first dropped this hoax last year, we granted full access to the IAEA, which debunked this lie. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2023

Глава МЗС нагадав, що коли Росія вперше почала поширювати фейки з цього приводу минулого року, Україна надала повний доступ до своїх ядерних об'єктів МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню.

В РФ нещодавно знову почали поширювати фейки щодо того, що Україна нібито повернулась до розробок "брудної бомби".

В Росії заявили про нібито затримання п'ятьох осіб, які нібито намагалися вивезти за кордон кілограм радіоактивного цезію-137. За версією російської пропаганди, радіоактивну речовину планували використати "на шкоду російським інтересам під час війни та дискредитації країни на міжнародній арені шляхом організації постановочних сцен застосування зброї масового ураження".

Минулого року РФ стверджувала, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію. США, Британія і Франція спільно відкинули ці заяви як брехливі.