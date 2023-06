Кулеба відповів на фейки РФ: Україна ніколи не мала "брудних бомб" і не планує

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів владі РФ, яка знову звинувачує Україну в нібито розробці "брудних бомб".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Російська пропаганда знову взялась за старе, намагаючись сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Ще раз наголошую: Україна ніколи не мала, не має і не планує розробляти "брудні бомби", – підкреслив він.

Russian propaganda is at it again, trying to fabricate the “dirty bomb” story. I reiterate: Ukraine has never had, does not have, and has no plans to acquire “dirty bombs”. When Russia first dropped this hoax last year, we granted full access to the IAEA, which debunked this lie.