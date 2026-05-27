Глава Міноборони Литви: рухаємось до запровадження загального призову

Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначає, що країна рухається до запровадження загального призову, однак для цього необхідна якісна підготовка.

Заяву очільника литовського оборонного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, кількість призовників щороку зростає, а армія здатна навчати дедалі більше людей.

"Ми рухаємося до загального призову хорошими темпами, зберігаючи якість і реагуючи на нові загрози. У цьому беруть участь комендатури, стрільці та Литовська армія, тому наша загальна підготовка спрямована на навчання всього суспільства діям та захисту у разі війни", – додав він.

Тим часом прем’єр-міністр Інга Ругінене зазначила, що загальний призов – це питання майбутніх дискусій.

"Безсумнівно, ми до цього дійдемо, але на сьогодні, з огляду на мінливу геополітичну ситуацію та нові загрози, пріоритетом є виконання базових завдань, щоб потім крок за кроком рухатися вперед", – сказала глава уряду.

Наразі загальний призов у Литві не введено.

Призовники в Литві служать дев’ять місяців, однак цього року з’явилася можливість скоротити термін обов’язкової військової служби – створено умови для її проходження протягом трьох, шести або дев’яти місяців.

Також на службу призиваються випускники шкіл у віці 18–22 років, і щороку планується призивати все більше молодих людей. Ряд політиків вважає, що таким чином країна наближається до загального призову.

Минулого року прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявляла, що країна в кінцевому підсумку запровадить загальний військовий призов.

Крім того, литовський президент Литви Гітанас Науседа говорив про необхідність впровадити загальний призов.