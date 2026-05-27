Мадяр повідомив, що зустрінеться з фон дер Ляєн 29 травня

Зустріч у Брюсселі премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбудеться у пʼятницю, 29 травня.

Про це угорський премʼєр повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"Завтра у Брюсселі я проведу переговори з генеральним секретарем НАТО та прем'єр-міністром Бельгії, а в п'ятницю – з головою Єврокомісії", – написав Мадяр. Він додав, що "всі працюють над поверненням додому європейських трильйонів".

Раніше "Європейська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що зустріч премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі, яка попередньо планувалася на ранок 28 травня, може бути перенесена на пʼятницю, 29 травня.

Петер Мадяр 28 травня приїде в Брюссель, щоб насамперед обговорити з Єврокомісією питання розблокування мільярдів заморожених коштів ЄС для Угорщини.

У той самий час, тривають дискусії про можливу зустріч Петера Мадяра з президентом України на початку червня, причому в уряді Угорщини виставили нову умову особистої зустрічі Мадяра та Зеленського.

