Кулеба ответил на фейки РФ: Украина никогда не имела "грязных бомб" и не планирует

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил властям РФ, которая снова обвиняет Украину в якобы разработке "грязных бомб".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Российская пропаганда снова взялась за старое, пытаясь сфабриковать историю о "грязной бомбе". Еще раз подчеркиваю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует разрабатывать "грязные бомбы", – подчеркнул он.

Russian propaganda is at it again, trying to fabricate the "dirty bomb" story. I reiterate: Ukraine has never had, does not have, and has no plans to acquire "dirty bombs". When Russia first dropped this hoax last year, we granted full access to the IAEA, which debunked this lie.