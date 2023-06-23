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Кулеба ответил на фейки РФ: Украина никогда не имела "грязных бомб" и не планирует

Пятница, 23 июня 2023, 13:50

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил властям РФ, которая снова обвиняет Украину в якобы разработке "грязных бомб".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Российская пропаганда снова взялась за старое, пытаясь сфабриковать историю о "грязной бомбе". Еще раз подчеркиваю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует разрабатывать "грязные бомбы", – подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что когда Россия впервые начала распространять фейки по этому поводу в прошлом году, Украина предоставила полный доступ к своим ядерным объектам МАГАТЭ, которое развенчало эту ложь.

В РФ недавно снова начали распространять фейки о том, что Украина вернулась к разработкам "грязной бомбы".

В России заявили о задержании пяти человек, которые якобы пытались вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137. По версии российской пропаганды, радиоактивное вещество планировали использовать "в ущерб российским интересам во время войны и дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения".

В прошлом году РФ утверждала, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. США, Великобритания и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.

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Кулеба Война с РФ