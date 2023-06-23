Кулеба ответил на фейки РФ: Украина никогда не имела "грязных бомб" и не планирует

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил властям РФ, которая снова обвиняет Украину в якобы разработке "грязных бомб".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Российская пропаганда снова взялась за старое, пытаясь сфабриковать историю о "грязной бомбе". Еще раз подчеркиваю: Украина никогда не имела, не имеет и не планирует разрабатывать "грязные бомбы", – подчеркнул он.

Russian propaganda is at it again, trying to fabricate the "dirty bomb" story. I reiterate: Ukraine has never had, does not have, and has no plans to acquire "dirty bombs". When Russia first dropped this hoax last year, we granted full access to the IAEA, which debunked this lie. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2023

Глава МИД напомнил, что когда Россия впервые начала распространять фейки по этому поводу в прошлом году, Украина предоставила полный доступ к своим ядерным объектам МАГАТЭ, которое развенчало эту ложь.

В РФ недавно снова начали распространять фейки о том, что Украина вернулась к разработкам "грязной бомбы".

В России заявили о задержании пяти человек, которые якобы пытались вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137. По версии российской пропаганды, радиоактивное вещество планировали использовать "в ущерб российским интересам во время войны и дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения".

В прошлом году РФ утверждала, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. США, Великобритания и Франция совместно отвергли эти заявления как лживые.