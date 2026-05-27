Рада готується ратифікувати угоду з ЄС на 90 млрд євро

На розгляд Верховної Ради у четвер, 28 травня, винесуть проєкт ратифікації кредитної угоди з ЄС щодо надання Україні фінансової допомоги на суму в 90 млрд євро.

Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

За його словами, голосування у Верховній Раді може відбутися вже 28 травня після термінового розгляду документа профільним комітетом.

Железняк вказав, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила що підписала меморандум про надання 90 млрд € для України.

"Тож терміново ратифікацію угоди на 90 млрд виносять на завтра, 28 травня, для голосування у Раді. Скоро зʼявиться на сайті, зранку Комітет і поставлять на голосування", – поінформував депутат.

Нагадаємо, 18 травня речник Єврокомісії Балаж Уйварі повідомляв, що Євросоюз та Україна все ще проводять переговори щодо Меморандуму про взаєморозуміння з надання Україні макрофінансової допомоги у рамках кредиту на суму 90 млрд, обговорюючи економічні та політичні умови отримання коштів.

Раніше "Європейська правда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії. Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Стратегія в обхід уряду. Чи будуть наслідки від зміни правил головного антикор-документа країни.