Посольства України і США розкритикували голову медіарегулятора Болгарії за слова про Бучу

Посольства України та США в Болгарії засудили нещодавні коментарі голови болгарської Ради з питань електронних ЗМІ Соні Момчилової про масові вбивства в Бучі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Виступаючи в програмі "Контркоментарі" на YouTube на початку тижня, Момчилова визнала наявність російської пропаганди в болгарських ЗМІ, але також заявила, що пропаганда "йде з обох боків", вказавши, зокрема, на публікації "про хворобу Путіна, про те, що він помер, про Бучу і т.д.".

Її слова швидко засудили посольства України та США в Болгарії, які опублікували свої позиції.

"Ми категорично наполягаємо на неприпустимості перекручування фактів в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Міжнародне співтовариство визнало трагедію в Бучі прийняттям декларації, до якої Республіка Болгарія офіційно приєдналася у квітні 2023 року", – заявили в українському посольстві.

"Після деокупації Бучі навесні 2022 року міжнародні експерти зафіксували 1400 вбивств (у тому числі 37 дітей), численні факти зґвалтувань, катувань та інших воєнних злочинів. Наразі в Київській області розслідується майже 11 000 воєнних злочинів", – додали в посольстві, зазначивши, що вже зібрано докази 96 000 воєнних злочинів.

Посольство США також розкритикувало слова Момчилової.

"Кремлівська дезінформаційна машина працює на повну потужність, заперечуючи, що Росія атакувала цивільне населення. Коли українські війська звільнили місто Буча, вони виявили, що там відбулося масове вбивство. Сотні чоловіків, жінок і дітей були без розбору вбиті російськими військами. Ці дії є частиною широкомасштабної та систематичної кампанії насильства проти цивільного населення. Не дайте себе обдурити брехнею", – заявили у посольстві.

Момчилова вже не вперше викликає резонанс у Болгарії та за її межами.

Минулого року вона напала на журналістку Марію Черешеву за участь у міжнародному розслідуванні щодо нерегульованого застосування сили та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження болгарських прикордонників з нелегальними мігрантами.

Після її коментарів Болгарський Гельсінський комітет, Асоціація європейських журналістів-Болгарія та "Репортери без кордонів" вимагали її відставки.

У низці своїх інтерв'ю Момчилова також висловлювала сумніви щодо того, чи повинні болгарські журналісти та ЗМІ бути на боці України під час російської агресії.

Через це двоє інших членів Ради з питань електронних ЗМІ – Пролет Велкова та Симона Велева – вимагали її відставки за поширення "антидемократичної пропаганди" та "кремлівських наративів" – хоча вона та двоє інших членів Ради, в тому числі один, який, як і Момчилова, є представником квоти президента Румена Радева, виступили проти цього.

У середу, через два дні після інтерв'ю Момчилової, Рада з питань електронних ЗМІ опублікувала позицію, в якій заявила, що "категорично не згодна з будь-якими пропозиціями щодо заперечення звірств у Бучі. Йдеться про жахливий акт катувань і вбивств мирних жителів".

Як повідомлялося, болгарський президент Румен Радєв виступив проти приєднання його країни до ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України артилерійськими снарядами для війни з Росією.