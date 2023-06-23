Посольства Украины и США раскритиковали главу медиарегулятора Болгарии за слова о Буче

Посольства Украины и США в Болгарии осудили недавние комментарии председателя болгарского Совета по вопросам электронных СМИ Сони Момчиловой о массовых убийствах в Буче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Выступая в программе "Контркоментари" на YouTube в начале недели, Момчилова признала наличие российской пропаганды в болгарских СМИ, но также заявила, что пропаганда "идет с обеих сторон", указав, в частности, на публикации "о болезни Путина, о том, что он умер, о Буче и т.д.".

Ее слова быстро осудили посольства Украины и США в Болгарии, которые опубликовали свои позиции.

"Мы категорически настаиваем на недопустимости искажения фактов в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Международное сообщество признало трагедию в Буче принятием декларации, к которой Республика Болгария официально присоединилась в апреле 2023 года", – заявили в украинском посольстве.

"После деоккупации Бучи весной 2022 года международные эксперты зафиксировали 1400 убийств (в том числе 37 детей), многочисленные факты изнасилований, пыток и других военных преступлений. Сейчас в Киевской области расследуется почти 11 000 военных преступлений", – добавили в посольстве, отметив, что уже собраны доказательства 96 000 военных преступлений.

Посольство США также раскритиковало слова Момчиловой.

"Кремлевская дезинформационная машина работает на полную мощность, отрицая, что Россия атаковала гражданское население. Когда украинские войска освободили город Буча, они обнаружили, что там произошло массовое убийство. Сотни мужчин, женщин и детей были без разбора убиты российскими войсками. Эти действия являются частью широкомасштабной и систематической кампании насилия против гражданского населения. Не дайте себя обмануть ложью", – заявили в посольстве.

Момчилова уже не впервые вызывает резонанс в Болгарии и за ее пределами.

В прошлом году она напала на журналистку Марию Черешеву за участие в международном расследовании относительно нерегулируемого применения силы и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения болгарских пограничников с нелегальными мигрантами.

После ее комментариев Болгарский Хельсинский комитет, Ассоциация европейских журналистов-Болгария и "Репортеры без границ" требовали ее отставки.

В ряде своих интервью Момчилова также выражала сомнения относительно того, должны ли болгарские журналисты и СМИ быть на стороне Украины во время российской агрессии.

Из-за этого двое других членов Совета по вопросам электронных СМИ – Пролет Велкова и Симона Велева – требовали ее отставки за распространение "антидемократической пропаганды" и "кремлевских нарративов" – хотя она и двое других членов Совета, в том числе один, который, как и Момчилова, является представителем квоты президента Румена Радева, выступили против этого.

В среду, через два дня после интервью Момчиловой, Совет по вопросам электронных СМИ опубликовал позицию, в которой заявил, что "категорически не согласен с любыми предложениями по отрицанию зверств в Буче. Речь идет об ужасном акте пыток и убийств мирных жителей".

Как сообщалось, болгарский президент Румен Радев выступил против присоединения его страны к инициативе Европейского Союза по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами для войны с Россией.