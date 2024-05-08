Права опозиція в Північній Македонії впевнено перемагає на подвійних виборах

Права опозиційна партія ВМРО-ДПМНЄ з помітним відривом лідирує за попередніми результатами на президентських та парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчать дані Державної виборчої комісії країни.

На момент написання новини в Північній Македонії підрахували 60% бюлетенів. Партія ВМРО-ДПМНЄ здобуває понад 40% голосів виборців, тоді як соціал-демократи, які нині перебувають при владі – лише 13,8%.

Блок "Європейський фронт", яка представляє албанців і входила до коаліції із соціал-демократами, перебуває на другому місці з 16,2%. Інший албанський блок ВЛЕН, із яким ВМРО-ДПМНЄ може домовитись про коаліцію, отримує 13,3%.

Реклама:

На виборах президента підтримувана опозицією Гордана Силяновська Давкова вже отримує понад 64% голосів, що фактично гарантує їй перемогу над чинним головою держави Стево Пендаровським.

На виборах північні македонці висловили розчарування повільним поступом країни на шляху до Європейського Союзу, а також корупційними скандалами та повільним зростанням економіки.

А втім, посилення правих партій може ще більше сповільнити переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.

ВМРО-ДПМНЄ виступає проти компромісів із цими країнами в питанні історії та культури, які вже призвели до зміни назви країни, а нині – гальмують прогрес у переговорах про вступ до Євросоюзу.