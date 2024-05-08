Литва не пустила спостерігачів ОБСЄ на вибори через присутність росіян і білорусів

На виборах президента Литви, які відбудуться 12 травня, не будуть присутні спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через те, що країна не хоче бачити серед них представників Росії і Білорусі.

Цю інформацію Міністерство закордонних справ Литви підтвердило порталу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ще наприкінці квітня з'явилась інформація, що спостерігачів ОБСЄ на президентських виборах у Литві не буде, позаяк організація отримала запрошення з вимогою не допускати громадян Росії та Білорусі до спостереження.

"Спроби Росії втрутитися в процеси, що відбуваються в Литві, в тому числі у вибори, її агресивні інформаційні атаки, спрямовані на розпалювання страху і паніки, порушення роботи державних інститутів, заохочення недовіри до державних рішень, а також інтенсивна розвідувальна діяльність Білорусі проти Литви становлять загрозу національній безпеці нашої країни", – йдеться в коментарі МЗС Литви.

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Там додали, що Литва демонструє своїм прикладом "принципову позицію, яка не має наміру надавати видимість легітимності агресивним диктатурам та їхнім представникам, дозволяти їм втручатися у внутрішні справи демократичних держав і давати їм оцінку".

Литовське зовнішньополітичне відомство також закликало ОБСЄ розглянути питання про продовження членства в організації "країн, які найбільш грубо порушують міжнародне право, порушують права людини і здійснюють агресію проти України".

Нагадаємо, що президентські вибори в Литві відбудуться 12 травня. Дочасне голосування почалось уже у вівторок, 7 травня.

На виборах будуть змагатися вісім кандидатів, у тому числі чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте. Соцопитування прогнозують першість Науседі, хоча останнім часом його підтримка знизилася.