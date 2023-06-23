Вступление в ЕС: Маасикас советует Украине возобновить е-декларирование

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советует Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии восстановить е-декларирование для чиновников.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"В течение последнего года достижения Украины на пути в ЕС вызвали восхищение. Теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы до осени завершить те несколько дел, которые еще остались. Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, восстановление декларирования имущества – хороший тест на настоящую преданность делу", – написал Маасикас.

Over the last year, Ukraine's achievements on its EU path have been admirable. Now, let's focus on completing the few outstanding things by autumn. Some concern the political class as a whole, like restoration of the asset declarations – a good testcase for real commitment. https://t.co/Z46n0X3FQb — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2023

Верховная рада в начале полномасштабной войны приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив подать данные о своем состоянии уже после отмены военного положения.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

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