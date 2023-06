Вступление в ЕС: Маасикас советует Украине возобновить е-декларирование

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советует Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии восстановить е-декларирование для чиновников.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"В течение последнего года достижения Украины на пути в ЕС вызвали восхищение. Теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы до осени завершить те несколько дел, которые еще остались. Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, восстановление декларирования имущества – хороший тест на настоящую преданность делу", – написал Маасикас.

Over the last year, Ukraine's achievements on its EU path have been admirable. Now, let's focus on completing the few outstanding things by autumn. Some concern the political class as a whole, like restoration of the asset declarations – a good testcase for real commitment. https://t.co/Z46n0X3FQb