Уряд Мальти відступив від законопроєкту про аборти після протестів

У п'ятницю уряд Мальти відмовився від версії законопроєкту, який дозволяв би переривання вагітності, коли здоров'ю матері загрожує серйозний ризик, заявивши натомість, що переривання вагітності буде дозволене тільки тоді, коли життя матері перебуває під загрозою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Мальта – єдина країна в Європейському Союзі, яка не дозволяє жодної форми переривання вагітності. Початковий законопроєкт викликав хвилю протестів. Учасники кампанії проти абортів стверджували, що визначення того, що є ризиком для здоров'я, у законопроєкти було занадто широким.

Місцеві ЗМІ повідомили, що президент країни Джордж Велла заявив уряду, що скоріше піде у відставку, ніж підпише законопроєкт у тому вигляді, в якому він був прийнятий. Велла публічно висловлював своє занепокоєння, неодноразово закликаючи переглянути текст проєкту.

Міністр охорони здоров'я Кріс Фірн заявив у п'ятницю, що до законопроєкту вносяться поправки, згідно з якими переривання вагітності може відбуватися тільки в ситуації, коли життя матері перебуває під загрозою, після того, як всі інші можливі методи лікування були вичерпані.

Процедура аборту має бути узгоджена з трьома лікарями і може відбуватися лише в ліцензованій клініці.

Наразі лікар на Мальті може бути засуджений до чотирьох років позбавлення волі, якщо він перерве вагітність, щоб врятувати життя матері.

Аборт залишатиметься незаконним за всіх інших обставин, включаючи зґвалтування, інцест і серйозні аномалії розвитку плоду.

Реформа була розроблена після того, як у червні 2022 року американській туристці Андреа Пруденте відмовили у проханні перервати нежиттєздатну вагітність після того, як у неї почалася сильна кровотеча.

Лікарі заявили, що її життя було під загрозою, і врешті-решт її перевезли до Іспанії, де вона зробила аборт.

Очікується, що доопрацьований законопроєкт буде схвалений парламентом найближчими тижнями.

Нагадаємо, днями у Лондоні пройшла масштабна акція протесту, учасники якої вимагали декриміналізувати аборти в країні.