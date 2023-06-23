Правительство Мальты отступило от законопроекта об абортах после протестов

В пятницу правительство Мальты отказалось от версии законопроекта, который позволял бы прерывание беременности, когда здоровью матери угрожает серьезный риск, заявив вместо этого, что прерывание беременности будет разрешено только тогда, когда жизнь матери находится под угрозой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Мальта – единственная страна в Европейском Союзе, которая не позволяет никакой формы прерывания беременности. Первоначальный законопроект вызвал волну протестов. Участники кампании против абортов утверждали, что определение того, что является риском для здоровья, в законопроекте было слишком широким.

Местные СМИ сообщили, что президент страны Джордж Велла заявил правительству, что скорее уйдет в отставку, чем подпишет законопроект в том виде, в котором он был принят. Велла публично выражал свою обеспокоенность, неоднократно призывая пересмотреть текст проекта.

Министр здравоохранения Крис Фирн заявил в пятницу, что в законопроект вносятся поправки, согласно которым прерывание беременности может происходить только в ситуации, когда жизнь матери находится под угрозой, после того, как все другие возможные методы лечения были исчерпаны.

Процедура аборта должна быть согласована с тремя врачами и может происходить только в лицензированной клинике.

Сейчас врач на Мальте может быть приговорен к четырем годам лишения свободы, если он прервет беременность, чтобы спасти жизнь матери.

Аборт будет оставаться незаконным при всех других обстоятельствах, включая изнасилование, инцест и серьезные аномалии развития плода.

Реформа была разработана после того, как в июне 2022 года американской туристке Андреа Пруденте отказали в просьбе прервать нежизнеспособную беременность после того, как у нее началось сильное кровотечение.

Врачи заявили, что ее жизнь была под угрозой, и в конце концов ее перевезли в Испанию, где она сделала аборт.

Ожидается, что доработанный законопроект будет одобрен парламентом в ближайшие недели.

Напомним, на днях в Лондоне прошла масштабная акция протеста, участники которой требовали декриминализировать аборты в стране.