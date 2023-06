Колишній прем’єр Грузії закликає закрити кордон з Росією

Колишній прем’єр Грузії Георгій Гахарія закликав чинну владу закрити кордони з Росією у зв’язку з початком силового протистояння між ПВК "Вагнер" та офіційними структурами РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гахарія опублікував свою заяву у Twitter на тлі новин про те, що ПВК "Вагнера" взяла під контроль Ростов-на-Дону та, можливо, вже і Воронеж.

I urge the @GovernmentGeo to close its borders with 🇷🇺. The threat is imminent &the situation, volatile. The Larsi border crossing point is the closest point to the escalation zone. Immediate action is crucial to preserve peace. Convene the NSC & safeguard the Nation's interests.