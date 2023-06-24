Колишній прем’єр Грузії закликає закрити кордон з Росією

Колишній прем’єр Грузії Георгій Гахарія закликав чинну владу закрити кордони з Росією у зв’язку з початком силового протистояння між ПВК "Вагнер" та офіційними структурами РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Гахарія опублікував свою заяву у Twitter на тлі новин про те, що ПВК "Вагнера" взяла під контроль Ростов-на-Дону та, можливо, вже і Воронеж.

I urge the @GovernmentGeo to close its borders with 🇷🇺. The threat is imminent &the situation, volatile. The Larsi border crossing point is the closest point to the escalation zone. Immediate action is crucial to preserve peace. Convene the NSC & safeguard the Nation's interests. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) June 24, 2023

"Закликаю уряд Грузії закрити наші кордони з Росією. Загроза нагальна, ситуація непередбачувана. Пункт пропуску на Верхньому Ларсі – найближчий до зони ескалації. Негайні дії – ключова передумова для того, щоб зберегти мир", – написав він.

Георгій Гахарія закликає владу негайно скликати засідання Ради нацбезпеки, щоб вирішити, як реагувати на події у Росії.

Офіційний Тбілісі ще не коментував події.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

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