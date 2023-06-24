Бывший премьер Грузии призывает закрыть границу с Россией

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария призвал действующую власть закрыть границы с Россией в связи с началом силового противостояния между ЧВК "Вагнер" и официальными структурами РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Гахария опубликовал свое заявление в Twitter на фоне новостей о том, что ЧВК "Вагнера" взяла под контроль Ростов-на-Дону и, возможно, уже и Воронеж.

I urge the @GovernmentGeo to close its borders with 🇷🇺. The threat is imminent &the situation, volatile. The Larsi border crossing point is the closest point to the escalation zone. Immediate action is crucial to preserve peace. Convene the NSC & safeguard the Nation's interests. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) June 24, 2023

"Призываю правительство Грузии закрыть наши границы с Россией. Угроза есть уже сейчас, ситуация непредсказуемая. Пункт пропуска на Верхнем Ларсе – ближайший к зоне эскалации. Немедленные действия – ключевая предпосылка для того, чтобы сохранить мир", – написал он.

Георгий Гахария призывает власти немедленно созвать заседание Совета нацбезопасности, чтобы решить, как реагировать на события в России.

Официальный Тбилиси еще не комментировал события.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.