Бывший премьер Грузии призывает закрыть границу с Россией

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария призвал действующую власть закрыть границы с Россией в связи с началом силового противостояния между ЧВК "Вагнер" и официальными структурами РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Гахария опубликовал свое заявление в Twitter на фоне новостей о том, что ЧВК "Вагнера" взяла под контроль Ростов-на-Дону и, возможно, уже и Воронеж.

I urge the @GovernmentGeo to close its borders with 🇷🇺. The threat is imminent &the situation, volatile. The Larsi border crossing point is the closest point to the escalation zone. Immediate action is crucial to preserve peace. Convene the NSC & safeguard the Nation's interests.