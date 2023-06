Кулеба про події в РФ: Час покінчити зі злом, яке всі зневажали, але боялися знищити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії, де фактично розпочався збройний заколот.

Про це український міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз", – наголосив Кулеба.

Він закликав відмовитися "від удаваного нейтралітету і страху перед ескалацією", надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

"Час покласти край злу, яке всі зневажали, але боялися знищити", – додав глава українського МЗС.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.