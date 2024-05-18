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Кліматичні активісти паралізували рух в аеропорту Мюнхена

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Новини — Субота, 18 травня 2024, 09:24 — Христина Бондарєва

Аеропорт Мюнхена ненадовго закрили в суботу вранці після того, як кліматичні активісти прорвалися на його територію і приклеїлися до злітно-посадкової смуги.

Про це повідомив речник аеропорту, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Одна з двох злітно-посадкових смуг вже відкрита, але будуть затримки зі здійсненням рейсів, сказав представник аеропорту.

У серії постів в соцмережі X (Twitter) від кліматичних активістів "Останнього покоління" показані люди на злітно-посадковій смузі з плакатами протесту.

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Представники "Останнього покоління" планували заблокувати принаймні одну з двох злітно-посадкових смуг, щоб перешкодити транспортному руху напередодні Дня святої трійці. 

Літаки, що мали прибути в суботу вранці, були перенаправлені в інші аеропорти.

Німецька поліція повідомила в суботу, що заарештувала вісьмох кліматичних активістів, які проникли на територію аеропорту.

Раніше група проводила подібні акції в кількох німецьких аеропортах.

Група своїми акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату. 

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Німеччина інциденти клімат
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