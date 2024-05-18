Кліматичні активісти паралізували рух в аеропорту Мюнхена

Аеропорт Мюнхена ненадовго закрили в суботу вранці після того, як кліматичні активісти прорвалися на його територію і приклеїлися до злітно-посадкової смуги.

Про це повідомив речник аеропорту, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Одна з двох злітно-посадкових смуг вже відкрита, але будуть затримки зі здійсненням рейсів, сказав представник аеропорту.

У серії постів в соцмережі X (Twitter) від кліматичних активістів "Останнього покоління" показані люди на злітно-посадковій смузі з плакатами протесту.

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ℹ️ Die Regierung subventioniert die Flugbranche mit jährlich mehr als zwölf Milliarden Euro, hauptsächlich durch den Verzicht auf eine Kerosin- und eine Mehrwertsteuer. Knapp die Hälfte aller Flugtickets werden somit ausschließlich durch Steuergelder finanziert.



3/4 pic.twitter.com/C9ti6rfB9E — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2024

Представники "Останнього покоління" планували заблокувати принаймні одну з двох злітно-посадкових смуг, щоб перешкодити транспортному руху напередодні Дня святої трійці.

Літаки, що мали прибути в суботу вранці, були перенаправлені в інші аеропорти.

Німецька поліція повідомила в суботу, що заарештувала вісьмох кліматичних активістів, які проникли на територію аеропорту.

Раніше група проводила подібні акції в кількох німецьких аеропортах.

Група своїми акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату.