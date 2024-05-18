В Грузії в день проти гомофобії пройшов масштабний марш для вшанування святості сім’ї

Тисячі грузинів на чолі з православними священниками і прем’єром відзначили в п'ятницю День святості сім'ї, пройшовши маршем центральним проспектом у Тбілісі, де протягом місяця проходили масштабні демонстрації проти закону про "іноагентів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

П'ятничний марш отримав підтримку партії "Грузинська мрія", провідні члени якої, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, взяли в ньому участь.

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День святості сім’ї і поваги до батьків оголошений цього року офіційним державним святом. Він відзначає те, що Грузинська православна церква називає "сімейними цінностями" країни – шлюб між чоловіком і жінкою.

Церква в Грузії почала відзначати День святості сім'ї в 2014 році, через рік після того, як мітинг на захист прав ЛГБТК в Тбілісі був жорстоко розігнаний натовпом на чолі зі священниками і консервативними групами.

У багатьох країнах 17 травня відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією, біфобією і трансфобією.

У п'ятницю групи людей, переважно сімей та людей похилого віку, пройшли вулицями Тбілісі, розмахуючи православними іконами та грузинськими прапорами.

Біля парламенту, де лише кілька днів тому антиурядових протестувальників розганяла поліція, люди стояли в черзі, щоб поцілувати велику ікону, яку тримав священник у чорному одязі.

"Сім'я – це наша фортеця... Для того Бог і створив чоловіка і жінку, щоб вони мали сім'ю, народжували дітей", – сказав учасник маршу Звіад Сехніашвілі, одягнений у традиційне вбрання кавказьких горців.

Інші учасники акції говорили, що сім'я для них пов'язана з поняттям грузинської нації.

Права ЛГБТК є суперечливою темою в Грузії, традиційно православній християнській країні з населенням 3,7 мільйона людей.

У березні "Грузинська мрія" представила законопроєкт, який, серед інших обмежень, забороняє зміну статі та усиновлення одностатевими парами, що, на думку опонентів, є спробою підвищити її популярність напередодні виборів, які відбудуться пізніше цього року.

Протилежні групи, що організовують марші – проправославні і консервативні з одного боку і проєвропейські з іншого – підкреслюють глибокі розбіжності в грузинському суспільстві, яке бореться з безпрецедентною політичною кризою.

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