Як РФ може “віддячити” грузинській владі та посилити її рейтинги

Заради чого грузинська влада йде на конфлікт із Заходом, ухвалюючи відверто "російський" закон?

У Грузії, а також в окупованій Абхазії, подейкують, що Кремль нібито згоден піти назустріч грузинській владі, створивши ілюзію повернення окупованих територій.

Про те, чи дійсно можливий план створення конфедерації Грузії з окупованими територіями, читайте в статті експертки з питань Південного Кавказу Наталі Іщенко Повернення територій в обмін на розрив із Заходом? Як Кремль може віддячити владі Грузії. Далі – стислий її виклад.

Про те, що у Кремлі готові підтримати дружню грузинську владу, було відомо ще з минулого року.

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Скасування віз для громадян Грузії, відкриття авіарейсів, а на додачу – у Кремлі почали вимагати від своїх сателітів у Абхазії та Південній Осетії утриматися від кроків, що можуть завадити грузинській владі. Зокрема, у Південній Осетії раптом замовкли розмови про проведення референдуму щодо приєднання до РФ.

Проте активні розмови про можливість обміну лояльності грузинської влади Москві на повернення Абхазії та Південної Осетії до складу Грузії шляхом створення конфедерації почалися з березня.

Все почалося з того, що активісти грузинської опозиційної партії "Дроа" ("Час прийшов") оприлюднили зміст розмови та відеозапис зустрічі одного з лідерів "Грузинської мрії", першого віцеспікера парламенту Грузії Гії Вольського, з російським бізнесменом Давидом Хідашелі, на якій обговорювали, зокрема, і "конфедеративну" тему.

У Грузії впевнені, що йдеться про абсолютно зрежисований цілеспрямований вкид "пробної кулі" для перевірки реакції суспільства на "конфедеративний план" врегулювання абхазького та південноосетинського конфліктів.

Тема створення конфедерації для повернення Абхазії та Південної Осетії не є новою.

Вона неодноразово "випливала" на різних мирних переговорах, особливо до війни 2008 року та визнання Росією цих сепаратистських утворень. Втім, з 2008 і до цього року ця тема вважалася закритою.

У Тбілісі кажуть, що її активізація пов’язана з тим, що РФ, яка перебуває під санкціями, конче потрібні транспортні коридори, насамперед запуск залізниці з Росії через Абхазію до Грузії і далі на Південний Схід.

В Сухумі висловлюються більш відверто.

"Для Кремля, який вибудовує навколо себе своєрідну зону безпеки, ідея конфедерації Грузії з Абхазією та Південною Осетією – дуже вигідний проєкт, щоб гарантовано через такий союз прив'язати до себе Грузію. Зробити з неї як мінімум нейтральну територію, звідки для Росії не виходитиме жодних загроз. Як максимум – надалі включити цю конфедерацію до складу якогось союзного об'єднання", – пише головний редактор газети "Чегемська правда" Інал Хашиг.

В Тбілісі (і, що цікаво, в Сухумі) вважають, що Грузії розмови про можливий конфедеративний устрій потрібні для того, щоб за допомогою "моркви" у вигляді повернення Абхазії та Південної Осетії заручитися підтримкою електорату напередодні осінніх виборів та відвернути увагу людей від суперечок через закон про "іноагентів" (до речі, подібний закон в Абхазії наразі не схвалений через спротив суспільства).

Нагадаємо, в жовтні у Грузії відбудуться парламентські вибори. Більш того, вперше ці вибори пройдуть без мажоритарних округів. А це – суттєва проблема для влади, чиї рейтинги й так послаблені нинішніми протестами та конфліктом із Заходом.

За таких обставин "Грузинській мрії" потрібна яскрава перемога – і нею може стати лише повернення окупованих територій.

Втім, у Грузії вважають, що конфедерація насправді не буде створена, і сприймають нинішнє обговорення як піар-хід "Грузинської мрії".

Якщо "так" конфедерації скажуть у Москві та Тбілісі, то у Цхінвалі та Сухумі будуть вимушені погодитися. Але, в Абхазії ця тема викликала неабияку суспільно-політичну дискусію. Побоювання абхазів можна сформулювати так: а за що ми тоді воювали?

Докладніше – в матеріалі Наталі Іщенко Повернення територій в обмін на розрив із Заходом? Як Кремль може віддячити владі Грузії.