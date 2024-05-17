Три країни ЄС наперед сказали Косову, що найближчим часом його не візьмуть до Ради Європи

Лідери Італії, Німеччини та Франції – Джорджія Мелоні, Олаф Шольц та Емманюель Макрон – ще 15 травня направили спільного листа прем'єру Косова Альбіну Курті, де заявили, що заявка його країни на вступ до Ради Європи найближчим часом не буде схвалена.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа в п'ятницю підтвердили агентству AFP в Єлисейському палаці; напередодні його поширювали косовські та албанські ЗМІ.

Троє європейських лідерів в листі розкритикували Косово за відмову втілити зобов'язання про створення Асоціації сербських муніципалітетів – фактично самоврядної структури для сербського населення країни.

"Ваша пропозиція (про вступ до Ради Європи. – Ред.) є неадекватною і нежиттєздатною у світлі нинішніх обставин у цих муніципалітетах", – йдеться в листі Макрона, Шольца і Мелоні.

Реклама:

Вони мають на увазі той факт, що в чотирьох муніципалітетах Косова, де мешкають переважно серби, мерами є етнічні албанці: сербське населення проігнорувало останні вибори, явка на яких становила 3%.

"Без рішучого прогресу існує реальний ризик того, що держави-члени Ради Європи не нададуть достатньої підтримки кандидатурі Косова", – попередили лідери Італії, Німеччини та Франції.

Як раніше повідомляла "ЄвроПравда", питання членства Косова не було включено до порядку денного засідання Комітету міністрів Ради Європи, деякі члени якої вимагали від Приштини створити Асоціацію сербських муніципалітетів.

Напередодні Косово зробило останню спробу переконати західні держави провести голосування, повідомивши про законопроєкт стосовно муніципалітетів із сербською більшістю.

Для косоварів вступ до Ради Європи став би ключовою геополітичною перемогою – досі жодна інша авторитетна міжнародна організація не погоджувалася на те, щоби визнати незалежність Косова.

Читайте детальніше про те, як вдалося зупинити вступ Косова до Ради Європи.