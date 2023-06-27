Глава Міноборони Литви не бачить ознак переміщення "групи Вагнера" у Білорусь

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наразі немає підтверджених даних про те, що найманці "групи Вагнера" перемістилися до Білорусі або що там створюються табори для них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"У нас точно немає таких даних, які можна підтвердити даними розвідки, у нас їх немає. А якщо ми їх не маємо, то, як правило, їх ще не існує", – сказав Анушаускас.

Коментуючи загрозу, яку несе внутрішня нестабільність в Росії, міністр підкреслив, що Литва межує з Калінінградською областю.

"Калінінград нікуди не зник. Якщо ми говоримо про загрози, які несе внутрішня нестабільність Росії, то Калінінградська область є частиною тієї ж Росії. У цьому випадку ми також дивимося на те, що відбувається в Калінінградській області, а не тільки в Білорусі", – додав Анушаускас.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що перебування ватажка "групи Вагнера" Євгенія Пригожина у Білорусі, "не обов'язково означало б загрозу".

Водночас президент Литви Гітанас Науседа вважає, що якщо Пригожин та "Вагнер" опиняться в Білорусі, НАТО потрібно зміцнити східний кордон.