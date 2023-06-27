Глава Минобороны Литвы не видит признаков перемещения "группы Вагнера" в Беларусь

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что пока нет подтвержденных данных о том, что наемники "группы Вагнера" переместились в Беларусь или что там создаются лагеря для них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"У нас точно нет таких данных, которые можно подтвердить данными разведки, у нас их нет. А если мы их не имеем, то, как правило, их еще не существует", – сказал Анушаускас.

Комментируя угрозу, которую несет внутренняя нестабильность в России, министр подчеркнул, что Литва граничит с Калининградской областью.

"Калининград никуда не исчез. Если мы говорим об угрозах, которые несет внутренняя нестабильность России, то Калининградская область является частью той же России. В этом случае мы также смотрим на то, что происходит в Калининградской области, а не только в Беларуси", – добавил Анушаускас.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что пребывание главаря "группы Вагнера" Евгения Пригожина в Беларуси, "не обязательно означало бы угрозу".

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что если Пригожин и "Вагнер" окажутся в Беларуси, НАТО нужно укрепить восточную границу.