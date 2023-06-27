У Литві попереджають про активізацію спецслужб Білорусі на кордоні

Департамент державної безпеки Литви попереджає, що білоруські спецслужби протягом певного часу активізували свою діяльність на кордоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Білоруські спецслужби активно допитують громадян Литви, які їдуть до Білорусі, на прикордонних переходах, перевіряючи їхні комп'ютери та мобільні телефони, а також контакти, акаунти в соціальних мережах, фотографії та картографічні маршрути, що містяться в них.

Як зазначили у відомстві, білоруські посадовці збирають інформацію про політичну приналежність і місце роботи литовських громадян, а також намагаються встановити зв'язки з прикордонниками, правоохоронцями та розвідниками.

Департаменту відомо про випадки, коли громадянам Литви забороняли в'їзд до Білорусі після того, як було виявлено, що вони підтримують Україну і засуджують російську агресію.

Зазначається, що громадян Литви під час допитів піддавали шантажу і психологічному тиску, стверджуючи, що заборону на в'їзд до Білорусі буде знято, якщо вони погодяться співпрацювати з білоруськими спецслужбами.

У департаменті попереджають, що білоруські спецслужби можуть використовувати інформацію з персональних комп'ютерів і мобільних пристроїв, не лише проти власника девайсів, але й проти членів її сім'ї, родичів або колег, з метою їхньої компрометації та вербування, особливо якщо вони відвідують Білорусь або Росію.

Всіх громадян, яких допитували на литовсько-білоруському кордоні або перевіряли їхні мобільні телефони/комп'ютери білоруські чиновники, закликали повідомити про це МЗС Литви.

Департамент також закликає не відвідувати Росію та Білорусь.

Раніше міністр закордонних справ і новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав громадян країни відмовитись від поїздок то Росії та Білорусі.

Рінкевичс наголосив, що людям, які їдуть у Росію та Білорусь, треба усвідомлювати, що можливість Латвії їм допомогти, якщо виникнуть якісь проблеми, дуже серйозно обмежена, організувати евакуацію з цих країн неможливо.