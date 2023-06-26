Жителів Латвії закликали не їздити в Росію та Білорусь, бо евакуація неможлива

Міністр закордонних справ і новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав громадян країни відмовитись від поїздок то Росії та Білорусі на тлі спроби збройного заколоту "групи Вагнера".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Точних даних про те, скільки жителів Латвії зараз перебуває в сусідніх країнах, немає, оскільки далеко не всі реєструються в консульській службі.

Відомо, що за останні півроку Білорусь відвідали кілька тисяч осіб з Латвії.

Рінкевичс наголосив, що людям, які їдуть у Росію та Білорусь, треба усвідомлювати, що можливість Латвії їм допомогти, якщо виникнуть якісь проблеми, дуже серйозна обмежена, організувати евакуацію з цих країн неможливо.

За його словами, що б не сталося, для Латвії важливо зміцнити східний кордон, зведення паркану на якому – один з елементів.

"Яким би не був сценарій у Росії, ми повинні розуміти, що ситуація буде складною, і ми повинні бути пильними", – сказав обраний президент.

Раніше Рінкевичс і командувач латвійської армії Леонід Калниньш повідомляли, що після подій в РФ безпекова ситуація для Латвії не погіршилася.