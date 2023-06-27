Туреччина стала країною з найбільшою кількістю в’язнів у Європі

Туреччина з більш ніж 300 тисяч ув'язнених має найбільшу кількість в’язнів у Європі, якщо не рахувати Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить статистика Ради Європи.

Вважається, що в РФ кількість ув'язнених більша, ніж у Туреччині, але Москва була позбавлена членства в Раді Європи після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте, восени минулого року кількість ув'язнених в Росії скоротилася через те, що група найманців "Вагнера" завербувала тисячі засуджених.

Кількість ув'язнених у Туреччині значно зросла з 2016 року, коли після спроби перевороту президент Реджеп Таїп Ердоган посилив репресії проти своїх критиків. Очікується, що з новими в'язницями країна зможе утримувати понад 500 тисяч ув'язнених.

Станом на 31 січня 2022 року тюремні адміністрації з найбільшою кількістю ув'язнених після Туреччини були у Великій Британії (88 225), Польщі (71 874), Франції (69 964), Німеччині (56 294), Італії (54 372), Україні (48 038) та Іспанії (47 425).

Дослідження показало, що рівень заповнення в’язниць значно зріс у 2022 році. З 31 січня 2021 року по 31 січня 2022 року середній показник ув'язнення зріс на 2,3% у країнах з населенням понад один мільйон жителів.

Найбільше рівень ув'язнення зріс у Словенії (+23%), Фінляндії (+15%), Франції (+15%), Північній Ірландії (Велика Британія) (+13%), Чорногорії (+12%), Хорватії (+10%) та Туреччині (+9,2%). У 10 країнах більше чверті всіх ув'язнених були засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками.

У дослідженні зазначається, що європейські в'язниці переповнені, причому Румунія, Греція і Туреччина входять до числа країн з найбільш серйозними проблемами зі щільністю в'язниць.

Нагадаємо, в останньому звіті Парламентської асамблеї Ради Європи йдеться про те, що Туреччина використовує різні стратегії для переслідування своїх критиків за кордоном, включаючи спробу заманити в пастку Швецію через її заявку на членство в НАТО.