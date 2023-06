CNN оприлюднив запис, де Трамп зізнається в порушенні закону щодо секретних документів

Американський телеканал CNN у понеділок увечері опублікував аудіозапис розмови експрезидента США Дональда Трампа, де він фактично зізнається, що зберігає секретний документ, порушуючи федеральне законодавство.

Про це пише "Європейська правда".

Аудіозапис був зроблений під час інтерв’ю, яке Трамп давав для мемуарів колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза у 2021 році у своєму гольф-клубі у штаті Нью-Джерсі. Жоден із присутніх, як і сам Трамп, не мали повноважень для ознайомлення із секретними даними.

Here's the audio tape of Trump discussing a classified document involving Iran at Bedminster.



"I just found it, isn't that amazing? This totally wins my case... except that it is highly confidential. Secret. .. This is secret information." pic.twitter.com/KYbDT9cIcC