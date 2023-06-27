CNN оприлюднив запис, де Трамп зізнається в порушенні закону щодо секретних документів

Американський телеканал CNN у понеділок увечері опублікував аудіозапис розмови експрезидента США Дональда Трампа, де він фактично зізнається, що зберігає секретний документ, порушуючи федеральне законодавство.

Про це пише "Європейська правда".

Аудіозапис був зроблений під час інтерв’ю, яке Трамп давав для мемуарів колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза у 2021 році у своєму гольф-клубі у штаті Нью-Джерсі. Жоден із присутніх, як і сам Трамп, не мали повноважень для ознайомлення із секретними даними.

Here's the audio tape of Trump discussing a classified document involving Iran at Bedminster.



"I just found it, isn't that amazing? This totally wins my case... except that it is highly confidential. Secret. .. This is secret information." pic.twitter.com/KYbDT9cIcC — Abby D. Phillip (@abbydphillip) June 27, 2023

Із двохвилинного запису випливає, що Трамп показує присутнім документи, які стосуються розробленого Пентагоном плану нападу на Іран у 2019 році – на тлі напруженості через рішення США вийти з іранської "ядерної угоди".

Розмова про Іран почалась після того, як Трамп порівняв програш на виборах президента з "переворотом" і згадав, що Пентагон виступав проти здійснення "перевороту" в Ірані силовими методами.

"Ось ці документи", – каже Трамп на аудіозаписі, обговорюючи плани нападу Пентагону, додаючи, що вони "дуже конфіденційні" та "не під запис".

Зазначимо, що лише минулого тижня експрезидент США в інтерв’ю Fox News заявив, що ніяких "конфіденційних документів" у нього не було, а все, що він нібито показував іншим, було або розсекреченим, або матеріалами з газет.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що "аудіозапис надає контекст, який ще раз доводить, що президент Трамп не зробив нічого поганого".

Раніше у червні Трамп постав перед федеральним судом у місті Маямі штату Флорида, під час якого не визнав себе винним за звинуваченнями в незаконному зберіганні документів про національну безпеку після завершення президентського терміну.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

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