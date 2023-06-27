CNN обнародовал запись, где Трамп признается в нарушении закона о секретных документах

Американский телеканал CNN в понедельник вечером опубликовал аудиозапись разговора экс-президента США Дональда Трампа, где он фактически признается, что хранит секретный документ, нарушая федеральное законодательство.

Об этом пишет "Европейская правда".

Аудиозапись была сделана во время интервью, которое Трамп давал для мемуаров бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза в 2021 году в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси. Ни один из присутствующих, как и сам Трамп, не имели полномочий для ознакомления с секретными данными.

Here's the audio tape of Trump discussing a classified document involving Iran at Bedminster.



"I just found it, isn't that amazing? This totally wins my case... except that it is highly confidential. Secret. .. This is secret information." pic.twitter.com/KYbDT9cIcC — Abby D. Phillip (@abbydphillip) June 27, 2023

Из двухминутной записи следует, что Трамп показывает присутствующим документы, касающиеся разработанного Пентагоном плана нападения на Иран в 2019 году – на фоне напряженности из-за решения США выйти из иранской "ядерной сделки".

Разговор об Иране начался после того, как Трамп сравнил проигрыш на выборах президента с "переворотом" и вспомнил, что Пентагон выступал против осуществления "переворота" в Иране силовыми методами.

"Вот эти документы", – говорит Трамп на аудиозаписи, обсуждая планы нападения Пентагона, добавляя, что они "очень конфиденциальные" и "не под запись".

Отметим, что только на прошлой неделе экс-президент США в интервью Fox News заявил, что никаких "конфиденциальных документов" у него не было, а все, что он якобы показывал другим, было либо рассекреченным, либо материалами из газет.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что "аудиозапись предоставляет контекст, который еще раз доказывает, что президент Трамп не сделал ничего плохого".

Ранее в июне Трамп предстал перед федеральным судом в городе Майами штата Флорида, во время которого не признал себя виновным по обвинениям в незаконном хранении документов о национальной безопасности после завершения президентского срока.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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