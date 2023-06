CNN обнародовал запись, где Трамп признается в нарушении закона о секретных документах

Американский телеканал CNN в понедельник вечером опубликовал аудиозапись разговора экс-президента США Дональда Трампа, где он фактически признается, что хранит секретный документ, нарушая федеральное законодательство.

Об этом пишет "Европейская правда".

Аудиозапись была сделана во время интервью, которое Трамп давал для мемуаров бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза в 2021 году в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси. Ни один из присутствующих, как и сам Трамп, не имели полномочий для ознакомления с секретными данными.

Here's the audio tape of Trump discussing a classified document involving Iran at Bedminster.



"I just found it, isn't that amazing? This totally wins my case... except that it is highly confidential. Secret. .. This is secret information." pic.twitter.com/KYbDT9cIcC